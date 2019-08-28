Спор между новороссийцем и начальницей следственного отдела рассмотрят в ФСБ

/Происшествия/

Новороссиец возвращался домой из Ставрополя и попал в ДТП. Сейчас он борется за правосудие, поскольку его пытаются сделать виновником.

Олег Дрюмя учится в ординатуре Ставропольского государственного медицинского университета. 24 августа он возвращался домой в родной Новороссийск с попутчиками, которых нашёл благодаря популярному сегодня сервису «BlaBlaCar». Но возле Абинска около 16:30 он стал участником дорожно-транспортного происшествия, второй стороной которого стала Елена Сарычева – заместитель начальника отдела – начальник следственного отделения Отдела МВД России по Крымскому району, подполковник юстиции. И виновником ДТП пытаются сделать именно Олега.

Я двигался в правой полосе. Передо мной ехал грузовик с прицепом. Я не держался слишком далеко от него, поскольку мы проезжали участок трассы, на котором ведутся ремонтные работы. Там стоит ограничение 50 км/ч, так что скорость была такая, что в любой момент я мог бы затормозить, - вспоминает Олег. Когда Олег поравнялся с одним из перекрёстков, в его Фольксваген Джетта влетела Шевроле Авео, за рулём которой находилась Елена Сарычева. Она двигалась по второстепенной дороге, Олег – по главной. Но это не остановило Елену, и она, по словам новороссийца, допустила с ним столкновение. - Я пытался немного вырулить влево. Это помогло избежать удара в центральную часть автомобиля. Удар пришёлся на заднее правое крыло.

Удар был такой силы, что в машине Олега сработали подушки безопасности, а машину развернуло на 180 градусов. Елена же, выйдя из автомобиля, спросила, почему молодой человек не уступил ей дорогу, а затем сказала: «Я тебя не увидела». Через 20 минут на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД по Абинску. Они, по словам Олега и его пассажиров, пообщались с Еленой, которая заявила, что Олег двигался по «встречке», хотя ещё полчаса назад она "его не видела", и покинули место ДТП. Следом за ними отправилась и Елена. А через полтора часа те же самые сотрудники ГИБДД вернулись на место на личном автомобиле и составили протокол.

В протоколе написано, что Олег двигался по полосе встречного движения и допустил столкновение с автомобилем под управлением Елены Сарычевой.Таким образом, в ДТП виноват именно он. На свидетельские показания и объяснительные попутчиков Олега сотрудники ГИБДД внимания не обратили.

Сейчас Олег Дрюмя направил жалобы на действия сотрудников отдела ГИБДД по Абинску начальнику МВД по Краснодарскому краю, начальнику управления ФСБ по краю, прокурору Новороссийска, в прокуратуру Краснодарского края, в Крымскую межрайонную прокуратуру и в УФСБ по Краснодарскому краю. Поможет ли это восстановить справедливость? «Блокнот» будет следить за развитием ситуации. Не пропустите новые публикации.

Источник: http://bloknot-novorossiysk.ru/