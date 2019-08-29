В Краснодарском крае в ДТП с грузовиком погиб 26-летний полицейский

/Происшествия/

28 августа около 23.00 на 27-ом километре автодороги «Краснодар-Верхнебаканский» произошла авария с участием легкового и грузового автомобилей.

- По предварительным данным, 26-летний сотрудник Отдела МВД России по Северскому району за рулем «Лады Приоры» врезался в стоящий на левой полосе грузовой автомобиль MAN, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии полицейский от полученных травм скончался на месте.

- По факту ДТП в полиции проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося, - заключили в пресс-службе.

Как сообщали «Кубанские новости», накануне в жестком ДТП в Краснодарском крае пострадали 6 человек, среди них - двое детей.

28 августа в 10.40 на объездной дороге возле Абинска столкнулись два автомобиля.

Друг в друга врезались зарегистрированная в Крымске Skoda Octavia и внедорожник Chery с регистрационными номерами Волгоградской области.

От удара оба автомобиля вылетели на обочину.

В ДТП пострадали шесть человек: четверо взрослых и двое детей. Одному ребенку - 4 года, другому - год и три месяца. Все пострадавшие доставлены в районную больницу Абинска.

Источник: https://kubnews.ru/