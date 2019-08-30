В Новороссийске полицейские задержали подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью

/Происшествия/

В дежурную часть отдела полиции Восточного района Управления МВД России по городу Новороссийску поступило сообщение о причинении телесных повреждений местному жителю 1978 года рождения.

Прибывшим на место происшествия полицейским, сожительница потерпевшего рассказала, что вернувшись с работы, обнаружила гражданского мужа на полу с пробитой головой.

Правоохранители обследовали место преступления, опросили соседей, возможных свидетелей и очевидцев. Так же с места происшествия было изъято орудие преступления – топор со следами бурого цвета, который отправили на экспертизу.

Пострадавшего госпитализировали. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиненные ему телесные повреждения квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

В результате следственных действий полицейские установили, что к данному преступлению причастна 35 -летняя сожительница потерпевшего, которая изначально дала ложные показания.

Женщину доставили в отдел полиции, где она созналась в содеянном и рассказала, что ударила сожителя в ходе конфликта на бытовой почве.

В отношении подозреваемой следственным подразделением отдела полиции Восточного района Управления МВД России по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску