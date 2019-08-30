ДТП в Хостинском районе

/Происшествия/

В Хостинском районе, на улице Грибоедова, в районе дома 4 «А», произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний участник дорожного движения.

По предварительным данным 17 летний молодой человек, управляя мопедом, не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным автомобилем. В результате столкновения мопедист получил травмы в виде ссадин и ушибов, от серьезных травм водителя двухколесного транспортного средства уберегло наличие шлема.

Проводится проверка обстоятельств совершения ДТП, а так же откуда у ребенка-водителя появилось данное транспортное средство для управления которым необходимо водительское удостоверение категории «М». Напоминаем, что за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления грозит ответственность по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 30 т.р.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи