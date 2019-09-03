Экстренную посадку совершил в Краснодаре летевший в Анталью самолет

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Летевший в Анталью из Челябинска пассажирский самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Краснодаре. Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар, ЧП произошло 3 сентября в 02.25 мск.

— Самолет авиакомпании Red Wings, направлявшийся из Челябинска в Анталью рейсом WZ 4009, совершил вынужденную посадку из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, — добавили в пресс-службе авиагавани.

На борту находились 225 человек. В полете один из них стал задыхаться. Помочь ему пытался экипаж, дав кислородную маску. Однако и это не помогло. Он стал терять сознание. После посадки пассажира, у которого в полете ухудшилось состояние здоровья, передали бригаде медиков. После этого авиасудно продолжило полет в Турцию, взлетев в 03:33 мск. В пункт назначения самолет прибыл со значительным опозданием — во вторник, 3 сентября, в 05:20 мск.

Источник: https://revizornews.ru/