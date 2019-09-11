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Состоялся суд по ДТП новороссийца с начальником следственного отдела

Сегодня, 12 сентября, мировой судья судебного участка №115 по Абинску вынес приговор в отношении Олега Дрюмя, который, как уже ранее писал "Блокнот", 24 августа попал в ДТП, вторым участником которого стала начальник следственного отдела по Крымскому району Елена Сарычева. 

Рассмотрев материалы административного делопроизводства, судья Виктория Ксенофонтова вынесла обвинительный приговор в отношении Олега, который, согласно версии следствия и мнению второй стороны ДТП, допустил выезд на полосу встречного движения, из-за чего и произошло столкновение.
Олег лишился права управления транспортным средством на срок 6 месяцев. Ни Олег, ни его близкие, ни свидетели с его стороны не согласны с решением суда. Новороссиец и его адвокат намерены подавать аппеляцию в вышестоящие инстанции, так как, по их мнению, судебное делопроизводство было проведено с нарушениями.

Источник: http://bloknot-novorossiysk.ru/

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Категория: Новости / Происшествия

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