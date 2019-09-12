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Под Краснодаром тушат крупный пожар
В краснодарском поселке Индустриальный сегодня утром произошел пожар.
О возгорании возле складских помещений на улице Выселковской в МЧС России по Краснодарскому краю сообщили в 10:44.
Прибыв на место, пожарные установили, что загорелись деревянные поддоны на открытой территории. Площадь пожара - около 1 тыс кв м, пишет Юга.ру.
В его ликвидации участвуют 55 спасателей, задействована 21 машина.
Источник: http://vestikavkaza.ru/
Категория: Новости / Происшествия