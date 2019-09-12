Под Краснодаром тушат крупный пожар

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В краснодарском поселке Индустриальный сегодня утром произошел пожар.

О возгорании возле складских помещений на улице Выселковской в МЧС России по Краснодарскому краю сообщили в 10:44.

Прибыв на место, пожарные установили, что загорелись деревянные поддоны на открытой территории. Площадь пожара - около 1 тыс кв м, пишет Юга.ру.

В его ликвидации участвуют 55 спасателей, задействована 21 машина.

Источник: http://vestikavkaza.ru/