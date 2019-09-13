Внимание! Поиск свидетелей!

/Происшествия/

11 сентября 2019 года примерно в 21 час 17 минут на автодороге «Юровка-Раевская г. Новороссийск», в районе дома 55 по ул. Красная, ст. Натухаевская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «ТOYOTA RAV4» и мотоцикла неустановленной марки. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Следственное управление УМВД России по городу Новороссийску обращается ко всем, кто стал свидетелем данного дорожно-транспортного происшествия, либо имеет информацию, связанную с данным фактом, сообщать в следственное управление по телефонам: (88617)64-14-48, 8918-657-38-91.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску