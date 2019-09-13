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Следственный комитет возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян

Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.

Как отмечается, дело о «покушении на мошенничество» заведено по факту фальсификации заявлений граждан о досрочном переводе их накопительной части пенсии в негосударственные фонды.

По данным следствия, с 2018 по 2019 год было сфальсифицировано более 500 тыс. заявлений.

В результате данных действий «ряд граждан утратили свой доход от инвестирования средств пенсионных накоплений», говорится в сообщении.

Ранее об афере писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В материале указывалось, что предполагаемый ущерб может оцениваться в миллиарды рублей.

Источник: https://russian.rt.com/

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Категория: Новости / Происшествия

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