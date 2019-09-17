/Происшествия/

За выходные сотрудники ЮРПСО дважды выезжали на спасработы

14 сентября оперативному Южного РПСО поступила информация, что в море, на небольшом удалении от берега, находится женщина, не подающая признаков жизни.

Прибывшие на пляж «Лазаревский» спасатели эвакуировали пострадавшую из воды на береговую полосу, и с помощью дыхательного реанимационного мешка амбу провели сердечно-легочную реанимацию. После чего передали жительницу Брянска 1979 года рождения врачам «Скорой помощи».

Ночью 16 сентября от дежурного оператора «112» в спасотряд  МЧС поступило сообщение о лобовом столкновении двух легковых автомобилей в ПГТ Красная Поляна. Спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО прибыли на улицу Защитников Кавказа, при помощи гидравлического инструмента извлекли пострадавших 1978 и 1997 годов рождения из обоих автомобилей и передали их медикам. Тело погибшего 1995 года рождения  было деблокировано из автомобиля ВАЗ-2114 и передано сотрудникам полиции.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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