ФСБ задержала более 160 граждан КНДР за браконьерство в Японском море

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В Японском море задержали 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьерстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что среди задержанных также есть пострадавшие, которым оказали необходимую медицинскую помощь. Количество их не указывается.

В операции по задержанию участвовали береговая охрана, авиация и подразделение специального назначения. Злоумышленники были остановлены сотрудниками пограничной службы.

«Задержаны 2 рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР», — говорится в сообщении.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР.

Источник: www.gazeta.ru/