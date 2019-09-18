ФСБ задержала более 160 граждан КНДР за браконьерство в Японском море
В Японском море задержали 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьерстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Отмечается, что среди задержанных также есть пострадавшие, которым оказали необходимую медицинскую помощь. Количество их не указывается.
В операции по задержанию участвовали береговая охрана, авиация и подразделение специального назначения. Злоумышленники были остановлены сотрудниками пограничной службы.
«Задержаны 2 рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР», — говорится в сообщении.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту случившегося.
Ранее сообщалось, что четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР.
Источник: www.gazeta.ru/
Категория: Новости / Происшествия