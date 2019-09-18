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Суд конфисковал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей

Клинский суд принял решение конфисковать в бюджет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры страны.

Суд решил удовлетворить требование генпрокуратуры страны и изъять у бывшего чиновника и его близких лиц в доход государства незаконно полученные средства и имущество.

Уточняется, что в распоряжение государства были получены 1700 объектов недвижимости, а также четыре автомобиля и пять млрд рублей.

Ранее прокуроры обнаружили у экс-главы Клинского района имущество на 9 млрд рублей.

Следователи заявили, что чиновник приобрел активы на незаконные доходы во время муниципальной службы. По данным следствия, чиновник незаконно помогал бизнесу своего сына, находясь на службе.

Источник: www.gazeta.ru/

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Категория: Новости / Происшествия

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