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Сильный ветер повалил деревья в Краснодаре

В Краснодаре из-за сильного ветра повалило несколько деревьев, павильон с квасом, металлический забор и строительный кран. Стихия разгулялась в российском городе в среду.

Согласно информации издания «Юга.ру», до четверга в Краснодаре действует штормовое предупреждение. Уточняется, что порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Как заявили представители местной администрации, при падении деревьев никто не пострадал. Так, деревья рухнули в связи с непогодой, у них не имелось признаков аварийности.

Источник: https://mir24.tv/

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Категория: Новости / Происшествия

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