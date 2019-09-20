/Происшествия/

Задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи в Брянске

Подозреваемый в убийстве двоих сотрудников спецсвязи задержан в Брянске. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Задержан сотрудник этой же конторы, он дает признательные показания», — сказал собеседник агентства.

Ранее 20 сентября сообщалось, что неизвестные с оружием напали на пункт специальной связи на вокзале Брянск-Орловский и застрелили двух находившихся на дежурстве сотрудников. В Следственном комитете полагают, что целью преступников были денежные средства, которые доставляет спецсвязь. Пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленники подожгли помещение.

По факту нападения возбудили уголовное дело по статьям 105 УК РФ («Убийство»), 162 («Разбой»), 30 и 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Источник: https://iz.ru/

Просмотров: 91 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

Мучения с ЭКО

Как построить отношения с едой

Сегодня в Невьянске побывал министр образования Свердловской области

США ввели санкции против Национального банка Ирана

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!