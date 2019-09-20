Задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи в Брянске

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Подозреваемый в убийстве двоих сотрудников спецсвязи задержан в Брянске. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Задержан сотрудник этой же конторы, он дает признательные показания», — сказал собеседник агентства.

Ранее 20 сентября сообщалось, что неизвестные с оружием напали на пункт специальной связи на вокзале Брянск-Орловский и застрелили двух находившихся на дежурстве сотрудников. В Следственном комитете полагают, что целью преступников были денежные средства, которые доставляет спецсвязь. Пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленники подожгли помещение.

По факту нападения возбудили уголовное дело по статьям 105 УК РФ («Убийство»), 162 («Разбой»), 30 и 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Источник: https://iz.ru/