В Краснодаре водителя "свадебного кортежа" задержали за стрельбу

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Полиция Краснодара начала проверку после появления в Сети информации о стрельбе участника "свадебного кортежа" из пистолета в районе парка Галицкого. Об этом сообщил руководитель пресс-службы УМВД России по городу Краснодару Артем Коноваленко.

Ранее в Сети появилось видео, в котором видно, как молодой человек за рулем черной иномарки несколько раз выстрелил в воздух из пистолета.

- Сегодня утром сотрудники ДПС задержали этот автомобиль на улице Мачуги, за рулем которого находился 30-летний местный житель. В результате осмотра машины был изъят пистолет, который по предварительным данным является охолощенным оружием. Также у краснодарца накопилось пять неоплаченных штрафов за превышение скоростного режима на дорогах на сумму четыре тысячи рублей. Все нарушения зафиксировали в автоматическом режиме камеры видеонаблюдения. В связи с этим на молодого человека составлено пять административных протоколов, - уточнил Коноваленко.

Источник: пресс-служба УМВД России по городу Краснодару