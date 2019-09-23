На Кубани поезд сбил насмерть четырехлетнего мальчика

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В Краснодарском крае пассажирский поезд Адлер - Краснодар сбил четырехлетнего мальчика, перебегавшего железнодорожные пути вместе со своим с дедушкой. Об этом "РГ" сегодня сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

"ЧП произошло в 09.50 утра на железнодорожном перегоне Саратовская - Псекупс в районе города Горячий Ключ. Машинист поезда заметил перебегающих мужчину и мальчика, подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось, четырехлетний малыш погиб на месте. Сейчас следственно-оперативная группа Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте выясняет обстоятельства произошедшего", - рассказали в ведомстве.По информации правоохранителей, мальчик гостил у бабушки с дедушкой на расположенном рядом хуторе Псекупсе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: https://rg.ru/