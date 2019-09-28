РАЗЫСКИВАЕТСЯ БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ

/Происшествия/

КОЛЕСНИКОВ АЛЬБЕРТ АНАТОЛЬЕВИЧ, 16.07.1968 г.р., уроженец Новороссийска, ранее проживающий по адресу: г. Новороссийск, ул. Межевая, д.6, который 30.06.2018 года ушёл из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: На вид 35-40 лет, среднего телосложения. Если вы обладаете информацией о месте нахождения гражданина, сообщите по телефонам 8-918-247-58-08 или 02.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску