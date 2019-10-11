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Актер умер на сцене во время спектакля в Казани

Актер Казанского театра юного зрителя Арсений Курченков скончался во время спектакля, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

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«10 октября в Казани на 43-м году жизни скоропостижно скончался ведущий артист Казанского государственного театра юного зрителя, Заслуженный артист Республики Татарстан, автор и исполнитель своих песен Арсений Сергеевич Курченков», — говорится в сообщении.
Актер умер на сцене во время спектакля «Бал. Бесы» по роману Достоевского, где он исполнял роль Верховенского. Несмотря на произошедшее, актеры смогли доиграть спектакль до конца.
«Арсений оставил память о себе как о ярком талантливом актёре и музыканте с великолепным многогранным даром. Пластичный, темпераментный, обаятельный, он пользовался большой любовью у зрителей», — рассказали в театре.
В связи с трагедией в ближайшие три дня все спектакли Казанского театра юного зрителя отменены. Об этом сообщает Рамблер.

Источник: https://news.rambler.ru/incidents/42977006/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

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Категория: Новости / Происшествия

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