Спасатели Раменского теруправления ликвидировали последствия крупного ДТП в Подмосковье

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В воскресенье, 13 октября, в районе деревни Поддубье Раменского городского округа спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь водителю, попавшему в дорожно-транспортное происшествие, и ликвидировали последствий аварии.

По словам старшего смены поисково-спасательной части №343 Раменского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Дмитрия Петрова груженый автомобиль КАМАЗ (миксер для перевозки цемента) не справился с управлением, слетел с дороги, опрокинулся на бок и снес столб линии электропередач. В связи с чем без электричества остались три населенных пункта. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия.

«Оценив ситуацию и оказав помощь водителю смена спасателей ПСЧ №343 совместно с сотрудниками ГИБДД приступила к ликвидации последствий аварии. С помощью крана мы подняли тяжелый грузовик, освободив проезд и проверив, нет ли разлива», - уточнил Дмитрий Петров.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"