Сотрудники полиции Новороссийска задержали подозреваемого в краже

/Происшествия/

Установлено, что 47-летний водитель такси похитил смартфон одного из пассажиров.

С заявлением о пропаже смартфона в дежурную часть Управления МВД России по городу Новороссийску обратилась отдыхающая. Девушка пояснила полицейским, что последний раз пользовалась телефоном в такси, на котором возвращалась к месту своего временного проживания.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении противоправного деяния правоохранители задержали 47-летнего водителя такси. Похищенный смартфон изъяли и вернули законной владелице.

В настоящее время в отношении подозреваемого следственным подразделением УМВД России по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску