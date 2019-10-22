/Происшествия/

Сотрудники полиции Новороссийска задержали подозреваемого в краже

Установлено, что 47-летний водитель такси похитил смартфон одного из пассажиров.

С заявлением о пропаже смартфона в дежурную часть Управления МВД России по городу Новороссийску обратилась отдыхающая. Девушка пояснила полицейским, что последний раз пользовалась телефоном в такси, на котором возвращалась к месту своего временного проживания.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении противоправного деяния правоохранители задержали 47-летнего водителя такси. Похищенный смартфон изъяли и вернули законной владелице.

В настоящее время в отношении подозреваемого следственным подразделением УМВД России по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

Просмотров: 206 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

МЧС предупреждает...

В Новороссийске прокуратура через судебное понуждение потребовала взыскать с директора организации более 98 миллионов рублей неуплаченных налогов

В Англии нашли грузовик с телами 39 погибших. Они находились в контейнере-рефрижераторе, который прибыл из Бельгии

Команда ЮРПСО заняла 3 место на соревнованиях в Крыму

Танк устроил ДТП в Костроме

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!