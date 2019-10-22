Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции

/Происшествия/

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«Хочу произнести слова соболезнования по случаю гибели двоих российских граждан во время строительства атомной станции «Аккую» от своего имени, от имени своего народа», — приводит его слова Интерфакс.

В апреле Путин и Эрдоган в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии официального начала строительства АЭС «Аккую».

В июне глава «Росатома» Алексей Лихачёв назвал возможные сроки начала строительства второго энергоблока АЭС «Аккую» в Турции.

Источник: https://russian.rt.com/world/news/679587-erdogan-rossiyane-aes?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications