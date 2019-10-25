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Прокуратурой Краснодарского края организованы проверки по фактам выявления вируса африканской чумы свиней

Прокуратурой Краснодарского края при осуществлении надзорной деятельности выявлены факты наличия вируса африканской чумы свиней в мясной продукции, реализуемой на территории региона.

Установлено, что 18 октября 2019 года на территории муниципальных образований Апшеронского и Тихорецкого районов в готовой мясной продукции выявлен генетический материалвируса африканской чумы свиней, произведенной на территории Ставропольского края, где обнаружен очаг инфекции.

В связи с указанными фактами в целях локализации инфицированных объектов и недопущения дальнейшего распространения заболевания органами прокуратуры края организованы проверочные мероприятия.

В настоящее время зараженная продукция уничтожается, проводятся мероприятия по дезинфекции мест хранения инфицированной продукции.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuraturoy-krasnodarskogo-kraya-organizovany-1

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Категория: Новости / Происшествия

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