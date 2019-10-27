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Прокуратурой Северского района организована проверка по факту сообщений в СМИ о неприятном запахе на территории пгт. Афипский
В связи с многочисленными публикациями в средствах массовой информации о распространении неприятного запаха на территории Афипского городского поселения, а также поступившими по данному факту обращениями граждан, прокуратурой района организована проверка исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды.
К проверке привлечены специалисты контролирующих органов, а также сотрудники лабораторий, уполномоченные на отбор проб атмосферного воздуха.
О результатах проведенной проверки и принятых мерах будет сообщено дополнительно.
Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuraturoy-severskogo-rayona-organizovana
Категория: Новости / Происшествия