Прокуратурой Северского района организована проверка по факту сообщений в СМИ о неприятном запахе на территории пгт. Афипский

/Происшествия/

В связи с многочисленными публикациями в средствах массовой информации о распространении неприятного запаха на территории Афипского городского поселения, а также поступившими по данному факту обращениями граждан, прокуратурой района организована проверка исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды.

К проверке привлечены специалисты контролирующих органов, а также сотрудники лабораторий, уполномоченные на отбор проб атмосферного воздуха.

О результатах проведенной проверки и принятых мерах будет сообщено дополнительно.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuraturoy-severskogo-rayona-organizovana