/Происшествия/

Спасатели помогли мужчине, оказавшемуся под колесами автомобиля

31 октября в 20.50 от диспетчера службы «112» в спасательный отряд МЧС поступила информация о том, что в Адлере в районе переулка Богдана Хмельницкого легковой автомобиль совершил наезд на пешехода, в результате чего человек заблокирован под транспортным средством.

Прибыв на место, спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России при помощи гидравлического оборудования приподняли легковой автомобиль, эвакуировали 37-летнего сочинца из-под машины и передали врачам Скорой. От пострадавшего пешехода чувствовался сильный запах алкоголя.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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