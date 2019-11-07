В морском порту "Новороссийск" не допущено на экспорт 60 828 кг шерсти мериносовой немытой рунной

/Происшествия/

При проведении ветеринарного контроля в отношении экспортных партий "шерсть мериносовая немытая рунная", поступивших на участок пункта пропуска ЗТК ООО «НУТЭП» из Ставропольского края в количестве 60 828 кг., в 3 контейнерах, в сопровождении ветеринарных сертификатов инспекторами Южного межрегионального управления Россельхознадзора были установлены нарушения законодательства Таможенного союза в области ветеринарии.

В приложении к графе 31 декларации указано, что изготовителем товара «шерсть мериносовая немытая рунная» в количестве 20 253 кг является «Колхоз «Первомайский», отсутствующий в реестре экспортеров ИС «Цербер», аттестованных на право поставки продукции в страны ЕС, что является нарушением п. 2 «Условий вывоза» Разрешения РСХН от 11.04.2019 г. № ФС/АР-03/306786;

Ветеринарные сертификаты содержат исправления в номерах контейнеров, следовательно, признаются недействительными в соответствии с п. 7 Приложения № 3 «Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утв. Приказом Минсельхоза РФ «Об утверждении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» от 27.12.2016 г. № 589.

Отправителем груза является ООО «Компания «Маныч» (Ставропольский край), а следовал груз в Болгарию.

На основании законодательства таможенного союза в области ветеринарии, в соответствии с п. 3.15 «Положения о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе Евразийского Экономического союза и на таможенной территории Евразийского Экономического союза», утвержденного Решением Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 г. № 317 принято решение о приостановке движения груза и возврате в адрес отправителя.