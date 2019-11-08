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В Cочи бывший сотрудник полиции признан виновным в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погиб малолетний ребенок

Собранные следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему полицейскому ППС линейного отдела полиции на станции Адлер Сочинского ЛуВДТ Хачатуру Григоряну.

Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть 11-летней девочки (ч.3 ст.264 УК РФ). 

Следствием и судом установлено, что вечером 16 февраля 2019 года Григорян двигался на своем автомобиле «Хендай Акцент» по улице Каспийской в Адлерском районе. Водитель, приближаясь к остановке общественного транспорта, не снизил скорость и не уступил дорогу девочке - малолетнему пешеходу, переходящей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате водитель допустил наезд на ребенка. Девочка скончалась в реанимационном автомобиле по дороге в больницу.

В ходе предварительного следствия Григорян в инкриминируемом преступлении признал свою вину в полном объеме.

Приговором суда Хачатуру Григоряну назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией и управлением авто на срок три года. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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В Cочи бывший сотрудник полиции признан виновным в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погиб малолетний ребенок

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