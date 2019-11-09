Фермеру из Абинского района выдано предписание об устранении нарушений

/Происшествия/

Нарушения ветеринарного законодательства выявлены инспекторами Южного межрегионального управления Россельхознадзора в деятельности ООО «КФХ Фатеева» в Абинском районе при выращивании крупного рогатого скота и производстве сырого молока.

В ходе проверки при рассмотрении документов, осмотре помещений, оборудования на предприятии, осуществляющем деятельность по содержанию, разведению крупного рогатого скота и производству сырого молока, у ООО «КФХ Фатеева» выявлены следующие нарушения:

- для дезинфекции колес транспортных средств на главном въезде на территорию хозяйства имеется дезинфекционный барьер, не имеющий подогрева дезинфицирующего раствора при минусовых температурах;

- при входе в корпуса фермы имеются дезинфекционные коврики (кюветы), размером меньше ширины прохода и длиной менее 1 метра, наполненные дезинфекционным раствором;

- дезинсекция, дезакаризация и дератизация животноводческих помещений проводится реже 1 раза в год;

- допускается выход в рабочей одежде и обуви за пределы территории хозяйства.

По данному факту возбуждено административное дело по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ и выдано предписание об устранении нарушений законодательства РФ о ветеринарии.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора