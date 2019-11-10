Острая инфекция: массовое отравление детей на Кубани

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51 ребенок госпитализирован после массового отравления на Кубани.

В городе Кропоткине Краснодарского края более 50 школьников отравились в школьных столовых — дети от семи до 15 лет сейчас находятся в детском инфекционном отделении горбольницы. Об этом сообщает издание «КП»-Кубань».

По данным СМИ, об инциденте стало известно 9 ноября 2019 года. В этот день 28 школьников с подозрением на отравление доставили в больницу — все они были в состоянии средней тяжести. Однако 10 ноября госпитализировали уже 51 человек. 10 человек доставили в Кавказскую центральную районную больницу, 41 — в Кропоткинскую городскую. У всех детей диагностировали острую кишечную инфекцию.

«Контактных пациентов осматривают на дому 6 медицинских бригад. Состояние всех детей удовлетворительное или средней тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — сообщили «КП» в региональном Минздраве.

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Доследственная, а также санитарно-эпидемиологическая проверка проводится органами прокуратуры.

«Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводится санитарно-эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий. Взяли пробы воды, продуктов питания, смывы с оборудования пищеблоков, анализы у заболевших школьников и сотрудников столовой», — уточнили в прокуратуре.

Губернатор края Вениамин Кондратьев в связи с инцидентом распорядился направить в Кропоткин дополнительных специалистов из клинической детской инфекционной больницы Краснодара. Администрации школ, в которых обучаются пострадавшие дети, проводят профилактические мероприятия с целью предотвратить повторение инцидента.

Большинство родителей считают, что в массовом отравлении виноваты школьные столовые. Они отмечают, что 8 ноября, в пятницу, детей накормили селедкой, а уже к вечеру их состояние резко ухудшилось.

Ранее, 1 ноября 2019 года, стало известно о массовом отравлении в Казани — около 36 детей, в возрасте от 6 до 10 лет, которые приехали из Владикавказа для участия в межрегиональном футбольном турнире из Санкт-Петербурга, Москвы, Барнаула и других городов, попали в больницу с острой болью в животе.

Дети вместе с тренерами разместились в отеле «Кристалл». «По предварительным данным, все пострадавшие накануне питались в ресторане отеля. По словам родителей и тренеров, они в первый же день обратились к организаторам турнира с претензиями на условия проживания и питания.

«Мы подошли к организаторам и сказали, чтоб вернули всем командам деньги, потому что это не организация. Детей кормят, как свиней. Кислый салат с утра, горох твердый», — сообщила kp.ru одна из матерей. При этом юные спортсмены приехали в Казань за свой счет.

Вместо ложек детям в столовой давали деревянные палочки для суши — администрация объясняла это тем, что в заведении якобы не хватает столовых приборов. После госпитализации у всех детей диагностировали признаки интоксикации: рвота, диарея, высокая температура, потеря сознания, а также бледность.

По факту ЧП Следственный комитет России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Правоохранители осмотрели место происшествия, отобрали образцы продуктов, а также изъяли необходимую для расследования документацию, касающуюся предоставленного детям питания.

В холодильниках ресторана гостиницы «Кристалл» следователи, а также сотрудники МВД и Роспотребнадзора обнаружили просроченные продукты — это грудки бройлеров, которые были упакованы от 10 августа, а также карпаччо из мяса кур от 12 сентября. Срок годности грудок истек в начале сентября, карпаччо — две недели назад.

Затем при более тщательном осмотре пищеблока, склада и морозильных камер правоохранители нашли несколько контейнеров с салатами, на которых отсутствовали маркировки и даты выработки, фарш с истекшим сроком годности, а также просроченные картофель и морковь.

Дело на контроль взяла и региональная прокуратура — она организовала проверку инцидента в отеле. «В случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход проверки находится на особом контроле в прокуратуре республики», — заявили в надзорном органе.

Источник: https://www.gazeta.ru/social/2019/11/10/12805418.shtml?utm_source=push