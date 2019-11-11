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ДТП в Центральном районе Сочи

10 ноября 2019 года в 16 часов 15 минут в Центральном районе на улице Параллельная в районе дома 9 произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний (10-летний пешеход).

По предварительным данным 47-летний водитель, управляя транспортным средством Форд Мондео, двигаясь по закрытой, внутридворовой территории, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который двигался на скейте по проезжей части во встречном направлении.

В результате столкновения пострадала девочка, которая с места ДТП была госпитализирована скорой помощью.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что невнимательность и рассеянность на дороге может привести к совершению дорожно-транспортного происшествия. Помните, автомобиль, это средство повышенной опасности при управлении которым недопустимо отвлечение, особенно при приближении к пешеходным переходам, движении вблизи мест учебы и отдыха детей, а также при движении во дворах и вблизи жилой зоны.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи

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Категория: Новости / Происшествия

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