В течение трех суток спасатели вели поиск пожилого сочинца, заблудившегося в лесу

/Происшествия/

8 ноября в Южный поисково-спасательный отряд обратился мужчина, который сообщил, что 7 числа его брат ушел за грибами и до настоящего времени не вернулся.

Последний раз брат с ним созванивался 08 ноября в 11 утра, тогда он сообщил, что находится на горе, на какой именно не уточнял. Обычно турист собирал грибы в горно-лестной местности районе сёл Пластунка и Сергей-Поле. Спасатели пытались выйти на связь с пострадавшим, но абонент был вне зоны действия сети. Оперативный дежурный ЮРПСО МЧС России отправил мужчине сообщение, в котором было указано, что его ищут спасатели, если у него появится связь, просьба позвонить по телефону «112».

Определив предполагаемый квадрат поисковых работ, спасатели и кинологи ЮРПСО МЧС России совместно с сотрудниками АСС «Кубань-СПАС» приступили к поиску. 08 ноября спасателями был обследован участок от юго-западного склона горы Пластунская вдоль ручья Варваровка до поворота с хребта в сторону села Разбитый Котел. На следующий день работы вели от горы Мосья до села Васильевка.

8 ноября в 18.03 через службу «112» на связь с оперативным дежурным ЮРПСО МЧС России вышел заблудившийся турист, объяснил свое примерное местоположение, в районе горы Черная, в каньоне неизвестной ему реки, туда мужчина упал, скатившись с крутого склона. Заходил в лес 68-летний сочинец с конечной остановки села Сергей-Поле. Также он сообщил, что телефон у него садится.

9 ноября в 02 часа ночи при помощи сигнальных средств и звуковых сигналов спасатели нашли пострадавшего в районе горы Черная, мужчина был сильно ослаблен и обезвожен. Сотрудники МЧС на носилках транспортировали пострадавшего из горно-лесной местности, движение группы осложнялось сложным горным рельефом и ночным временем суток. В 09.00 туриста передали врачам Скорой помощи.

Спасатели МЧС в очередной раз напоминают жителям и гостям города, что отправляясь в лес в одиночку, вы сильно рискуете своей жизнью и здоровьем. Уходя даже на небольшую лесную прогулку, всегда сообщайте своим родным и близким район, в который уходите и время своего возвращения. Одеваться лучше всего в одежду ярких цветов, в случае необходимости, это поможет быстрее вас найти.

В рюкзаке у вас должны быть такие необходимые вещи, как спички, фонарь, небольшая аптечка и продуктовый паек, питьевая вода, лёгкая и удобная запасная одежда. Спички и одежду лучше упаковать в полиэтилен или положить в герметичную и водонепроницаемую сумку, чтобы они не промокли в случае дождя. Также не забудьте зарядить свой телефон, по возможности, взять с собой портативное зарядное устройство.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России