В Новороссийске благодаря вмешательству прокуратуры предотвращено неправомерное расходование бюджетных средств на сумму более 880 тысяч рублей

Установлено, что администрацией муниципального образования города Новороссийск на сайте единой информационной системы размещена документация для проведения электронного аукциона на поставку планшетных компьютеров и защитных чехлов к ним с ценой контракта более 880 тыс. рублей.

Описание объекта закупки в нарушение требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также Федерального закона «О защите конкуренции» составлено «под конкретный товар» - дорогостоящие планшеты определенной фирмы, без указания на возможность предоставления их эквивалента, что, соответственно, могло привести к ограничению конкуренции.

Изучением документации установлено, что планшеты должны быть оснащены операционной системой iOS, что нарушает принцип недопущения ограничения конкуренции, так как данная система является продуктом определенной фирмы и ею оснащаются лишь планшеты этого производителя, тогда как рыночная стоимость эквивалентов в несколько раз ниже цены этих компьютеров.

По данному факту прокуратурой города объявлено предостережение, в отношении заместителя главы города возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (утверждение документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе), которое направлено для рассмотрения по существу.

В результате принятых прокуратурой мер закупка планшетов отменена.