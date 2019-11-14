Названа причина стрельбы в благовещенском колледже
19-летний Данил Засорин устроил стрельбу в строительном колледже в Благовещенске из мести за свою девушку, которую изнасиловали. Об этом сообщает «360».
Об этой версии рассказали два студента Амурского колледжа.
«Они в общаге изнасиловали его девушку», — сказал один из учащихся.
По данным Telegram-канала Mash, над девушкой совершили изнасилование прямо в учебном заведении.
В правоохранительные органы потерпевшая не обратилась.
Сообщается, что Засорин якобы разозлился из-за произошедшего с возлюбленной, взял ружье и направился в колледж.
Отмечается, что он стрелял в тех, кто, по его мнению, был виновен в изнасиловании.
В настоящее время следственный комитет проверяет информацию. Девушка и ее родные будут вызваны на допрос.
Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2019/11/14/n_13695332.shtml?utm_source=push
Категория: Новости / Происшествия