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Названа причина стрельбы в благовещенском колледже

19-летний Данил Засорин устроил стрельбу в строительном колледже в Благовещенске из мести за свою девушку, которую изнасиловали. Об этом сообщает «360».

Об этой версии рассказали два студента Амурского колледжа.

«Они в общаге изнасиловали его девушку», — сказал один из учащихся.

По данным Telegram-канала Mash, над девушкой совершили изнасилование прямо в учебном заведении.

В правоохранительные органы потерпевшая не обратилась.

Сообщается, что Засорин якобы разозлился из-за произошедшего с возлюбленной, взял ружье и направился в колледж.

Отмечается, что он стрелял в тех, кто, по его мнению, был виновен в изнасиловании.

В настоящее время следственный комитет проверяет информацию. Девушка и ее родные будут вызваны на допрос.

Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2019/11/14/n_13695332.shtml?utm_source=push

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Категория: Новости / Происшествия

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