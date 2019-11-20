Спасатели Дубненского территориального управления «Мособлпожспас» приняли участие в учениях по ликвидации последствий ДТП

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В среду, 20 ноября, работники 272-й пожарной части и поисково-спасательного отряда №31 Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в тактико-специальных учениях по практической отработке действий при ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, проводимых Талдомским пожарно-спасательным гарнизоном.

Заместитель начальника территориального управления Андрей Козлов рассказал, что по замыслу учения на участке автомобильной дороги произошло столкновение трех легковых автомобилей.

«Информация о столкновении поступила от единой дежурно - диспетчерской службы. К месту происшествия прибыли все экстренные службы Талдомского городского округа: скорая медицинская помощь, сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения, дежурный караул 272-й пожарной части, дежурная смена поисково-спасательного отряда №31, начальник отдела ГО и ЧС администрации городского округа», - пояснил Андрей Козлов.

Первыми на место ДТП прибыли сотрудники ОГИБДД, оградившие место аварии от проезжающих автомобилей, и спасатели, которые отключив аккумуляторные батареи для предотвращения возможного возгорания топлива, приступили к деблокировке и эвакуации пострадавших из повреждённого автомобиля. К этому времени прибыли пожарные и залили огонь пеной. Рядом дежурила бригада скорой медицинской помощи, которая принимала пострадавших.

Благодаря отлаженным совместным действиям и хорошей профессиональной подготовке всех участников учения условный пострадавший был спасён и передан медработникам скорой помощи, загоревшийся легковой автомобиль потушен, разлившиеся горюче-смазочные материалы были смыты с проезжей части, повреждённые дорожное покрытие и разметка восстановлены.

Начальник отдела ГО и ЧС администрации Талдомского городского округа Михаил Пьянов сообщил, что тренировки по отработке действий при ликвидации последствий ДТП проводятся регулярно.

«Очень важно отработать взаимодействие всех служб, участвующих в операции по спасению. Промедление буквально в несколько секунд может стать роковым для попавших в аварию, поэтому главное – оперативность и согласованность всех действий», - заключил Михаил Пьянов.

Источник: старший эксперт по ВР и работе со СМИ Дубненского ТУ