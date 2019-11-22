Роспотребнадзор назвал неопасным для россиян «радиационный инцидент» в Южно-Китайском море

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Роспотребнадзор усилил мониторинг за радиационной обстановкой на Дальнем Востоке из-за повышения фона в Южно-Китайском море в связи с радиационным инцидентом, сообщила пресс-служба ведомства. Пока угрозы для россиян служба не видит.

Информацию об инциденте служба получила из Глобальной сети мониторинга окружающей среды. Что именно там случилось, ведомство не уточнило.

В четверг вечером по московскому времени о мощном подводном взрыве сообщила американская радиостанция Hal Turner Radio Show, ссылаясь на военные источники.

По их словам, взрыв мощностью от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте произошел на глубине примерно 50 метров и версия о землетрясении уже исключена.

В этом районе несут службу подводные лодки ВМС США, отметила радиостанция.

Источник: https://news.mail.ru/incident/39582742/?from=push