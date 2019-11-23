Браконьеры из Темрюкского района заплатят крупный штраф

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Штраф более 1 миллиона рублей – такое наказание назначил Темрюкский районный суд двум местным жителям за незаконную добычу водных биоресурсов в Кизилташском лимане, запретном для осуществления рыболовства.

Браконьеров задержали весной этого года на берегу лимана. В ходе проверки было установлено, что граждане взабродку установили запрещенные к использованию орудия промысла - вентери, а на следующий день вернулись за добычей. Тут их с поличным и задержали пограничники. В рыболовных снастях сотрудники краевого погрануправления обнаружили около 15 тысяч экземпляров креветки, а также 13 особей камбалы-глосса. Причиненный ущерб морским биоресурсам Черного моря составил порядка 1,4 миллиона рублей. Весь улов и орудия его добычи были изъяты.

По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов в отношении граждан были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Суд вынес обвинительный приговор, который вступил в законную силу.

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает, что в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне в период осенне-зимней путины по добыче промысловых пород рыбы по-прежнему продолжает действовать запрет на вылов осетровых видов рыб, камбалы-калкан, шемаи, крабов. Существует и количественное ограничение на добычу рыбы, которое согласно правилам рыболовства, для рыбаков любителей не должно превышать в общем пяти килограммов в сутки, а на отдельные виды 2-3 экземпляра или 10 килограммов.

За незаконную добычу биоресурсов с использованием запрещенных орудий лова российское законодательство предусматривает для граждан как административную, так и уголовную ответственность.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю