В Новороссийске изъят 1 кг наркотиков

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Сотрудники полиции получили оперативную информацию о том, что житель Самарской области может быть причастен к незаконному сбыту наркотических средств на территории города Новороссийска.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на остановке общественного транспорта полицейские задержали 56-летнего мужчину. При досмотре его рюкзака правоохранители обнаружили и изъяли полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета, которое, по заключению эксперта, является наркотическим средством N-метилэфедроном общей массой около одного килограмма.

Установлено, что злоумышленник планировал сбыть наркотическое средство на территории города Новороссийска. Также выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске с 2017 года за незаконный оборот наркотиков.

В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом отдела полиции (по обслуживанию Приморского района) СУ УМВД России по городу Новороссийску возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере».

Санкции указанных статей предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийск