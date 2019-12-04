Сотрудники ЛИУ-8 УФСИН России по Краснодарскому краю пресекли доставку на режимную территорию таблеток экстази
Таблетки серого цвета были обнаружены сотрудниками пенитенциарного учреждения благодаря своевременно поступившей оперативной информации.
Наркотическое вещество было спрятано ухищренным способом внутри продуктовой посылки, предназначенной для передачи осужденному, содержащемуся в лечебно-исправительном учреждении.
После проведенной экспертизы установлено, что изъятые таблетки общей массой 1,32 грамма содержат в своем составе синтетический наркотик МДМА, более известный под названием «экстази».
В настоящее время в отношении гражданина, попытавшегося передать наркотическое вещество в лечебно-исправительное учреждение, возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к организации канала поставки наркотиков в учреждение УИС.
Категория: Новости / Происшествия