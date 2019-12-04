Сотрудники  ЛИУ-8  УФСИН России по Краснодарскому краю пресекли доставку на режимную территорию таблеток  экстази

/Происшествия/

Таблетки серого цвета были обнаружены сотрудниками пенитенциарного учреждения благодаря своевременно поступившей оперативной информации.

Наркотическое вещество было спрятано ухищренным способом внутри продуктовой посылки, предназначенной для передачи осужденному, содержащемуся в лечебно-исправительном учреждении.

После проведенной экспертизы установлено, что изъятые таблетки общей массой 1,32 грамма содержат в своем составе синтетический наркотик МДМА, более известный под названием «экстази».

В настоящее время в отношении гражданина, попытавшегося передать наркотическое вещество в лечебно-исправительное учреждение, возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к организации канала поставки наркотиков в учреждение УИС.