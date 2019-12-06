Попытка передачи осужденному наркотиков в грецких орехах пресечена в ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю
Одиннадцать полимерных свертков с растительным веществом серо-зеленого цвета, спрятанные внутри грецких орехов, обнаружили в продуктовой посылке.
Содержимое посылки предназначалось осужденному, отбывающему наказание в ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю.
Проведенное экспертами ГУ МВД России по Краснодарскому краю исследование установило, что в изъятых свертках содержится наркотическое вещество каннабис (марихуана) массой 10 грамм и наркотическое средство гашиш (смола каннабиса) массой 6 грамм.
Оперативным сотрудникам ИК-14 удалось предотвратить доставку партии наркотиков в исправительное учреждение благодаря грамотно организованному взаимодействию со своими коллегами – полицейскими.
Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю!
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