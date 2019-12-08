Природоохранной прокуратурой выявлены существенные нарушения при использовании земель лесного фонда Геленджикского и Новороссийского лесничеств

/Происшествия/

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения режима использования земель лесного фонда арендаторами участков Геленджикского, Новороссийского лесничеств.

Выявлены факты самовольного использования, застройки лесов, ограничения свободного доступа граждан в лес и взимание платы за его посещение.

Между тем, вопросы правомерности фактического использование лесных участков оставлены вне поля зрения контролирующего органа.

Так, широкое распространение приобрели случаи возведения капитальных объектов, используемых в рекреационных целях на землях лесного фонда, что запрещено законом.

В целях понуждения арендаторов лесов к соблюдению требований лесного законодательства, природоохранным прокурором в суды общей юрисдикции предъявлены соответствующие исковые заявления.

Ненадлежащая реализация министерством природных ресурсов Краснодарского края предоставленной компетенции, явилась основанием для направления природоохранным прокурором представления об устранении нарушений закона в адрес заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prirodoohrannoy-prokuraturoy-vyyavleny