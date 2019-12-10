Не успели! Умер Юрий Лужков...

/Происшествия/

Ему было 83 года.

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков, возглавлявший столицу с 1992 по 2010 годы, умер на 84-м году жизни. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

Для москвичей первой потерей своего лидера было отстранение Лужкова от власти. Потом...сегодняшняя новость. Совсем потеряли. Мне думается, что мы, москвичи, при жизни ЮМ зря сдерживались на благодарности и простое человеческое СПАСИБО. Гордиться вновь столицей мы стали благодаря нему. Город стал чистым, ухоженным, передовым. Он нам всем показал, как будет жить страна через ближайшие 5-10 лет. Так и случилось!..

"Спасибо Вам, Юрий Михайлович!" - звучит во всех московских квартирах, в разных уголках страны, в разных уголках мира. Хорошо бы успевать говорить СПАСИБО при жизни. Не успели все...к сожалению...СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина (ныне Российский государственный университет нефти и газа) по специальности "инженер-механик".

С июля 1991 год по 2001 год занимал пост премьера правительства Москвы (в 2001 году должность была упразднена, при этом правительство столицы осталось подчинено мэру). Во время событий в августе 1991 года ("августовский путч") участвовал в обороне Белого дома. 6 июня 1992 года, после отставки Гавриила Попова, указом президента РФ Бориса Ельцина был назначен мэром Москвы.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/7308993