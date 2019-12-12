Спасатели извлекли из обрыва пострадавших в ДТП

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12 декабря в 6.10 в Южный РПСО поступило сообщение, что на автодороге Дагомыс - Солохаул в районе села Верхнее Русское Лоо в результате ДТП в обрыв упал автомобиль «Нива».

Зажаты двое пострадавших, мужчина и женщина, срочно требуется помощь спасателей.

Прибыв на место происшествия, спасатели ЮРПСО вместе с «Кубань-СПАС» деблокировали пострадавших из автомобиля и с помощью мотолебедки и альпснаряжения подняли их из обрыва на дорогу, где передали врачам «Скорой помощи».

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России