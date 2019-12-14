Спасатели деблокировали пятерых автомобилистов

/Происшествия/

В 17.45 по московскому времени 12 декабря дежурному Южного РПСО МЧС России от диспетчера службы «112» поступила информация, что на 20-ом километре автодороги «Адлер-Альпика-Сервис» столкнулись два автомобиля, в транспортных средствах находятся заблокированные люди.

Прибыв на место происшествия, спасатели Адлерского, Краснополянского и Хостинского подразделений ЮРПСО с помощью гидравлического инструмента извлекли водителей и пассажиров автомашин.

Водитель автомобиля Range Rover 1969 г.р., житель Санкт-Петербурга, в состоянии травматического шока был передан бригаде «Скорой помощи». К сожалению, в результате полученных травм водитель и трое пассажиров автомобиля Volkswagen скончались на месте. Их тела были переданы следственным органам.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России