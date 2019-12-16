В Новороссийске завершено расследование уголовного дела о краже с предприятия

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Установлено, что 47 – летний местный житель, являясь сотрудником компании, совершил кражу генератора стоимостью 30 тысяч рублей.

Следственным отделом полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 47-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В дежурную часть отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску обратился директор транспортной компании. Мужчина пояснил, что с территории предприятия пропал генератор.

Прибывшие по указанному адресу полицейские опросили возможных очевидцев и установили круг лиц, вхожих на территорию предприятия. Выяснили, что в момент совершения кражи, видеокамера, в обзор которой попадал генератор, была умышленно развернута в другую сторону.

В результате проведения оперативно – розыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили причастность к совершению противоправного деяния сотрудника предприятия. 47 – летнего местного жителя задержали по месту его проживания.

В отделе полиции мужчина пояснил, что генератор планировал установить в собственном домовладении. Похищенное изъяли и вернули на предприятие.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску