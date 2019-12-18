На Кубани полицейские спасли отца и сына, отравившихся угарным газом

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В дежурную часть Отдела МВД России по городу Анапе обратилась местная жительница с сообщением о пропаже малолетнего ребенка. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения несовершеннолетнего полицейские получили информацию о том, что житель города Новороссийска заместил подозрительный автомобиль, который длительное время находился на парковке с запущенным двигателем.

При проверке сообщения на указанный адрес прибыли участковый уполномоченный полиции УМВД России по городу Новороссийску старший лейтенант полиции Сергей Аванесян и стажер Артем Орехов. При осмотре автомобиля полицейские обнаружили, что через багажное отделение пропущен пластиковый шланг, ведущий к выхлопной трубе. Полицейские открыли незапертую дверь машины и вынесли мужчину с двухлетним ребенком, находящихся без сознания.

"Мы понимали, что счет идет на секунды, - говорит Сергей Аванесян. Когда с напарником открыли дверь машины, поняли, что кислорода в салоне уже не осталось".

Полицейские незамедлительно вызвали на место происшествия медиков, а сами стали оказывать пострадавшим доврачебную помощь. Одновременно с бригадами врачей прибыла сотрудник ОПДН УМВД России по городу Новороссийску майор полиции Анжелла Науменко, которая сопроводила ребенка в медицинское учреждение.

Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. В настоящее время состояние несовершеннолетнего стабилизировано.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю