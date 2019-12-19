Спасатели вели поиск мужчины, заблудившегося в лесу

/Происшествия/

Вчера вечером в спасотряд МЧС России позвонила женщина, сообщившая, что ее 42-летний сын с другом 1979 г.р. пошел в район водопадов на реке Мацеста (Хостинский р-он).

По словам звонившей, друг испугался крутого спуска и отстал от ее сына, домой мужчина не вернулся.

Спасатели ЮРПСО МЧС России выехали в горно-лесную местность в районе села Прогресс, обследовали предполагаемый квадрат поиска. Никаких следов присутствия пропавшего обнаружено не было.

В настоящее время поиск приостановлен до уточнения обстоятельств сотрудниками полиции.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России