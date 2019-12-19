/Происшествия/
Спасатели вели поиск мужчины, заблудившегося в лесу
Вчера вечером в спасотряд МЧС России позвонила женщина, сообщившая, что ее 42-летний сын с другом 1979 г.р. пошел в район водопадов на реке Мацеста (Хостинский р-он).
По словам звонившей, друг испугался крутого спуска и отстал от ее сына, домой мужчина не вернулся.
Спасатели ЮРПСО МЧС России выехали в горно-лесную местность в районе села Прогресс, обследовали предполагаемый квадрат поиска. Никаких следов присутствия пропавшего обнаружено не было.
В настоящее время поиск приостановлен до уточнения обстоятельств сотрудниками полиции.
Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России
Категория: Новости / Происшествия