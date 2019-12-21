Глава пресс-службы администрации Ростова задержана правоохранителями

В её кабинете прошли обыски.

Глава управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Мария Давыдова была задержана сегодня утром у себя дома, сообщил информированный источник.

Позднее в её кабинете в здании администрации Ростова прошли обыски.

Официальной информации от правоохранительных органов, как и от властей города, пока нет. Очевидно, что в ближайшее время Марии Давыдовой будет избрана мера пресечения. Отметим, что у неё двое сыновей — 5 и 10 лет.

Задержание Марии Давыдовой, скорее всего, связано с прошлогодним конкурсом на информационное сопровождение работы администрации Ростова. Летом этого года им заинтересовались в УФАС по Ростовской области и возбудили дело. Представителей ведомства смутил факт победы в конкурсе мало кому известного сайта «Деловое сообщество». Второй участник — «Тихий Дон» — предлагал администрации города меньшую цену (21,5 млн против 22,9 млн рублей). Однако основным критерием для определения победителя в этот раз была «деловая репутация», тогда как в предыдущие годы побеждала компания, предлагавшая меньшую цену и имевшая наибольший опыт исполнения подобных контрактов.

Во втором аналогичном конкурсе в 2018 году победу тоже одержало «Деловое сообщество». При этом вторым участником стал семикаракорский предприниматель Виталий Велютич. Впоследствии выяснилось, что его на конкурс позвал главный редактор «Делового сообщества» Даниэль Швец.

Отметим, что данное СМИ уже больше года как официально не существует.

Рассмотрение дела завершилось в августе этого года. Администрацию Ростова признали виновной по двум пунктам закона о защите конкуренции — в части создания одному из участников торгов преимущества и нарушении порядка определения победителя.

Напомним, что это далеко не первый арест крупных чиновников в администрации Ростова и правительстве Ростовской области в этом году. Уголовные дела возбуждены в отношении главного архитектора города Романа Илюгина, замгубернатора Сергея Сидаша и министра здравоохранения Татьяны Быковской.