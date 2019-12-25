13 человек самостоятельно эвакуировались при пожаре в деревянных общежитиях в Приангарье

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Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, который произошел в двух деревянных общежитиях лесозаготовительного предприятия в поселке Залари сегодня, 25 декабря. Предварительно установлено, что 13 человек самостоятельно эвакуировались из горевших зданий.

Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

В настоящее время продолжается разбор конструкций здания и проливка места пожара. Во время тушения пожарные обнаружили двоих погибших. Еще шесть человек пострадали, пятеро из них находятся на лечении в районной больнице. Все пострадавшие – взрослые, работники лесозаготовительного предприятия, проживавшие в двухэтажном деревянном здании общежития в поселке Залари.

"По предварительной информации, сигнал о пожаре поступил на пульт подразделения пожарной охраны от сработавшей автоматической пожарной сигнализации. Во время пожара 13 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных расчётов. На момент прибытия подразделений деревянное здание размером 300 квадратных метров было охвачено огнём. В настоящее время на месте пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории совместно с дознавателями Главного управления МЧС России по Иркутской области и сотрудниками следственного управления", — прокомментировал заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков. Сейчас специалистам предстоит выяснить причину пожара. Ранее агентство сообщало о том, что сотрудники СКР начали доследственную проверку по факту пожара. Правоохранители осматривают место происшествия, выясняют обстоятельства трагедии.

Источник: соцсети