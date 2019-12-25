/Происшествия/

За сутки спасатели дважды выезжали на тушение лесных пожаров

Первый вызов был в 13.35. В Южный ПСО поступило сообщение, что в Хостинском районе, недалеко от улицы 20-ой Горно-Стрелковой Дивизии, происходит горение сухой травы.

Необходимо оказать помощь в тушении пожара на склоне. Спасатели прибыли на место и используя ранцевые огнетушители, ликвидировали горение на площади 400 кв.м.

В это же время  оперативный дежурный «112» передал в отряд сообщение о возгорании лесной подстилки и травы в горно-лесной местности села Верхнеармянская Хобза. Спасатели ЮРПСО и Лооского подразделения прибыли на место пожара и начали работы по ликвидации очага горения. В 18.30 по распоряжению руководителя тушения пожара работы были приостановлены в связи с наступлением темного времени суток.

Сегодня с 08.00 утра работы по тушению лесного пожара продолжаются. От ЮРПСО МЧС России задействованы 34 спасателя, ведется мониторинг ситуации с применением беспилотного летательного аппарата. Также на месте работает авиация МЧС России.

 

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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