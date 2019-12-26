Специалисты МЧС продолжают работы по тушению природного пожара в  районе села Верхнее Буу

/Происшествия/

Третий день силы сотрудников МЧС задействованы на тушении лесных пожаров – ликвидации возгорания сухой травы и опавшей листвы - в горно-лесной местности в Лазаревском районе.

Используя ранцевые огнетушители спасатели ЮРПСО МЧС России ведут работы по локализации и тушению очагов возгорания в районе поселка Верхнее Буу. Также ведется мониторинг сложившейся обстановки с воздуха с применением беспилотного летательного аппарата.

Кроме того, на месте продолжает работать авиация МЧС России – экипаж Южного авиационно-спасательного центра. Тушение пожара ведется с помощью водосливного устройства (ВСУ), прикрепленного к вертолету Ми-8 27-метровым тросом. Вертолетчики, подлетев к месту забора воды - акватории Черного моря - опускают ВСУ, чтобы набрать в него до пяти тонн воды, после чего подлетают к очагу возгорания и производят сброс.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России