/Происшествия/

Специалисты МЧС продолжают работы по тушению природного пожара в  районе села Верхнее Буу

Третий день силы сотрудников МЧС задействованы на тушении лесных пожаров – ликвидации возгорания сухой травы и опавшей листвы -  в горно-лесной местности в Лазаревском районе.

Используя ранцевые огнетушители спасатели ЮРПСО МЧС России ведут работы по локализации и тушению очагов возгорания в районе поселка Верхнее Буу. Также ведется мониторинг сложившейся обстановки с воздуха с применением беспилотного летательного аппарата. 

Кроме того, на месте продолжает работать авиация МЧС России – экипаж Южного авиационно-спасательного центра. Тушение пожара ведется с помощью водосливного устройства (ВСУ), прикрепленного к вертолету Ми-8 27-метровым тросом. Вертолетчики, подлетев к месту забора воды - акватории Черного моря - опускают ВСУ, чтобы набрать в него до пяти тонн воды, после чего подлетают к очагу возгорания и производят сброс.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Просмотров: 77 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

"Подцепить можно всякое": профессор рассказал о вреде грязных денег

Витаминный «передоз»: врачи предупреждают об опасности

В порту «Новороссийск» предотвращен ввоз 300 тонн зараженных  апельсинов из Египта

В Северском районе установлены инфицированные объекты по африканской чуме свиней

Танкисты в Чечне уничтожили бронетехнику противника на полигонах Калиновский и Гвардеец

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!