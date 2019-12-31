Поздравили с наступающим. В Крыму с поличным задержан главврач Ленинской ЦРБ

/Происшествия/

В Крыму накануне нового года задержан главврач Ленинской центральной районной больницы Владимир Гарькавый. Его подозревают в получении взятки в крупном размере. Вчера, 30 декабря 2019 года руководителя медучреждения взяли с поличным сотрудники ФСБ.

Недавно стали известны подробности произошедшего. Накануне задержания главврача, коллектив ЦРБ обратился в правоохранительные органы по поводу низкого уровня оплаты труда и возможных коррупционных схем, к которым мог быть причастен чиновник. Протестные настроения медработников мотивированы прекращением обязательных компенсационных выплат и стимулирующих надбавок.

Сейчас зарплата медсестёр и санитарок составляет всего 11 тыс. рублей, а у высококвалифицированных врачей — почти в два раза больше. При этом должностные лица минздрава заявляют о том, что средняя зарплата медсестёр в Крыму составляет порядка 25 тыс. рублей, в то время как врачам должны платить не менее 49 тыс. рублей.

Напомним, зарплата медработника состоит из должностного оклада, компенсационной выплаты и стимулирующей надбавки.

Работники больницы неоднократно обращались к главврачу с просьбой соблюдать нормы трудового законодательства. Однако доводы подчинённых начальник не услышал и волей случая стал фигурантом уголовного дела.

«Мы к главврачу ходили и говорили по поводу нашей зарплаты. Мы предупреждали его о том, что будем вынуждены обратиться в компетентные органы», — сообщили врачи и медсёстры больницы. — Но он хладнокровно отнёсся к нам, и сказал, что ему всё равно. Когда его задержали — никто его даже не пожалел.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).

Михаил Днепровский

Источник: https://nordstrim.livejournal.com/27862.html